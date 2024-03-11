محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في النائب السابق أحمد فتحي عمر

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأداء واجب العزاء والمواساة في وفاة النائب أحمد فتحي عمر عضو مجلس النواب الأسبق، وذلك بمسقط رأسه بقرية سماكين الشرق التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية.

قدم محافظ الشرقية خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل الكريم داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان .

أضاف محافظ الشرقية، أن الراحل الكريم اتسم بالسمعة الطيبة والتفاني والإخلاص في خدمة محافظته وأبناء دائرته، فكان مشاركاً في أعمال الخير بقريته ورمزاً يحتذى به في العمل والعطاء، فلم يدخر جهداً طيلة حياته من أجل خدمة وطنه.

ومن جانبها اعربت أسرة الراحل الكريم عن تقديرها لمحافظ الشرقية لحرصه علي تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في فقيدهم العزيز.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، وعدد من نواب البرلمان.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بأداء واجب العزاء والمواساة للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان، في وفاة والده.

قدم محافظ الشرقية، خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل الكريم داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبه أعرب وزير الصحة والسكان عن تقديره لمحافظ الشرقية لحرصه علي تقديم واجب العزاء والمواساه له وللأسرة في مصابهم الأليم.

كما أدي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة للنائب اللواء هاني دري أباظة، عضو مجلس النواب، في وفاة والدة سيادته، وذلك بمسقط رأسها بقرية شرويدة التابعة لرئاسة مركز ومدينه الزقازيق.

قدم محافظ الشرقية، خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحلة الكريمة داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

ومن جانبه أعرب النائب اللواء هاني دري اباظة، عضو مجلس النواب، عن تقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة له وللأسرة في الراحلة الكريمة.

رافق محافظ الشرقية، في تأدية واجب العزاء المهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بأداء واجب العزاء والمواساة في وفاة شقيق النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب، وزوجة الدكتور وديع أنطوان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية.

وقدم محافظ الشرقية، خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبها أعربت النائبة هناء أنيس بالنيابة عن أسرة الراحل الكريم عن تقديرهم الشديد لمحافظ الشرقية لحرصه علي تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في فقيدهم العزيز.

رافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

كما قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خالص التعازي والمواساه لـ أمل واكد رئيسة الوحدة المحلية بطوخ القراموص التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، في وفاة المغفور له بإذن الله زوجها.

وأعرب محافظ الشرقية، عن خالص التعازي والمواساه لأسرة الراحل الكريم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقدم أعضاء الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية بخالص العزاء والمواساة لرئيسة الوحدة المحلية بطوخ القراموص في وفاه زوجها سائلين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.