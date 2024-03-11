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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إصابة 9 عمال في حادث إنقلاب سيارة بسمالوط

مديرية أمن المنيا
مديرية أمن المنيا

أصيب 9 عمال ، بينهم 6 سيدات ، اليوم الإثنين ، بإصابات متفرقة بالجسم ، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي ، أمام مركز ومدينة سمالوط  شمال محافظة المنيا.

وكان اللواء محمد مصطفي ضبش ، مدير أمن المنيا ، قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد الحينى المشرف علي مركز سمالوط ، يتضمن بانقلاب سيارة ربع نقل ، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي ، زمام مركز سمالوط ، وانتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق ، وقود من مركز شرطة سمالوط غرب قيادة العميد محمود الحلواني مأمور المركز والرائدان محمد ابو ضيف  ، محمد ابو العزائم ، إلى موقع البلاغ ، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل ، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

 

وأسفر الحادث ، عن إصابة 9 عمال ، بينهم 6 سيدات ، وهم كل من ، حمدية محمد عبدالرازق 52 سنة، وهناء عبدالعظيم عبدالوهاب  36 سنة، وإفطار محمد ذكي، 30 سنة ، ومستورة محمد أحمد  45 سنة ، وعمر عبدالعال محمد 46 سنة، وفاطمة جمال عادل  18 سنة ، ونادية محمد عبدالوهاب 45 سنة  ، وصلاح عبدالعال عمر 16 سنة ، وعبدالله محمد عمر 40 سنة، مقيمين جميعا بمركز ومدينة بني مزار .

وتم نقل المصابون إلى، مستشفي سمالوط التخصصي، لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة ، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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