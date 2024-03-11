الإثنين 11 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إمبراطورية ميم| مواعيد عرض الحلقات والقناة الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

ويشارك مسلسل إمبراطورية م في الماراثون الدرامي الجاري والذي يعرض يوميا في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة في الـ10 والريع على قناة dmc. 

 

أحداث مسلسل إمبراطورية م

تضم أحداث مسلسل :إمبراطورية م: كما ظهرت في البرومو أننا أمام مشاهد تتشابه كثيرًا لفيلم الثنائي الشهير سيدة الشاشة العربية  فاتن حمامة والفنان الكبير أحمد مظهر والذي أول من عرفنا من خلالهم عنوان “إمبراطورية م”، مع عدد كبير من اللمسات المعاصرة للجيل الحالي من حيث المطالب والحياة الاجتماعية لشباب وأطفال الألفية الحالية.

روح اجتماعية وكوميدية في أحداث “إمبراطورية م”

نجد روح من الكوميديا بتواجد الفنانة نشوى مصطفى بعد غياب طويل عن الدراما  وخاصةً الرمضانية، ومواقفها مع الفنان خالد النبوي، وعودة الفنانة حلا شيحا، مع طاقم من الشباب والأطفال أعطوا العمل حيوية وتمثيل متسلسل للأجيال بدايةً من الطفولة حتى المراهقة.

 

 يظهر خالد النبوي أبًا لـ 6 أطفال من مراحل عمرية مختلفة ومشكلات متعددة، وحلا شيحا المطلقة التي تعيش مع ابنتها، ليلتقيان سويًا خلال أحداث الفيلم ..فهل سيكون بينهما ارتباط الذي يتبعه حياة مشتركة لأبنائهما؟

 

مسلسل “إمبراطورية م” خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.

 

 

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