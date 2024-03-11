"حقوق جنوب الوادي" تستقبل شهر رمضان بالزينة والفوانيس

في مشهد مبهج، يعكس حالة الحب والتعاون بين إدارة رعاية الشباب والطلاب بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، فقد تسابق الجميع لتزيين الكلية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وذلك برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد رشدى عميد الكلية.

وقام طلاب كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى ، بتعليق الفوانيس وزينة شهر رمضان داخل المدرجات والمكاتب بالكلية ونقش الرسومات الجميلة المختلفة على أرضيات الكلية، للخروج في النهاية بمنظر جمالي يزين الكلية، ابتهاج بقدوم شهر رمضان المعظم.

كما وزع الطلاب فوانيس رمضان على زملائهم وعلى العمال بالكلية، بالإضافة لتوزيع الحلوى ورسائل الود والمحبة لإدخال البهجة في النفوس، للتأكيد على أن شهر رمضان هو شهر المحبة والسلام والخير والبهجة .. وقد حرص الجميع على التقاط الصور والفيديوهات التذكارية.

ومن ناحيته، هنأ الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة طلاب كلية الحقوق، وكافة طلاب الجامعة، بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يتقبل الله صالح الأعمال، وأن يأتي رمضان العام القادم ومصر بخير وفى أمن وأمان، مشيداً بانتماء الطلاب وحبهم لجامعتهم وكليتهم وعملهم المجتمعي والتطوعي لإدخال البهجة في نفوس زملائهم الطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وهو ما تحرص الجامعة على غرسه في نفوس الطلاب من حب الغير وبذل الجهد لإسعادهم.

وقال طلاب الكلية، إن فكرة تزيين الكلية جاءت لمشاركة الأجواء الرمضانية مع الطلاب خصوصاً أن رمضان يأتي هذا العام وسط العام الدراسي، وكان لابد من أن يشعر الجميع وكأنه يعيش في محيط أسرته مع معايشته الأجواء الرمضانية في الكلية.

هذا وقدم طلاب الكلية أرق التحيات العطرة والأماني الطيبة مقرونة بخالص التهاني القلبية لرئيس الجامعة الدكتور أحمد عكاوى، ونواب رئيس الجامعة وعميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

شارك الطلاب في تزيين الكلية بإشراف أحمد صلاح مدير رعاية الشباب بالكلية، وولاء محمد الهادي الأخصائي برعاية الشباب بالكلية، ساره جمال، أبوبكر عبدالعزيز.