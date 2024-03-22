المشدد خمس سنوات لحرامى التوك توك بالاسماعيلية

قضت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحى الصواف واحمد حمدي ومصطفي فؤاد بأمانة سر محمد عبدالهادي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ضد المتهم

“محمد ع ن” 40 سنة ويعمل مزارع مقيم عزبة الكرايم، أبوصوير.

وأوضحت أنه بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شرطة أبوصوير شرع في سرقة توك توك من المجني عليه الطفل فارس محمد السيد محمد علي الاسناوي - وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن استدرجه طالبا منه توصيله إلى وجهة محددة وخلال رحلتهما استل سلاحًا نارياً - فرد خرطوش و هدده باستعماله ما لم يتخلى عن الدراجة وعندما رفض الطفل أوامره فأطلق المتهم من سلاحة عياراً نارياً استقر برأس ويد المجني علية وبث الرعب في نفسه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو هروبه لتجمع الأهالي إثر سماع دوي إطلاق العيار الناري .

وتمكن ضباط مباحث ابوصوير من القبض علي المتهم وبمواجهتة اعترف بارتكابة الجريمة كما تعرف المجنى علية اثناء عرضة علي النيابة العامة.