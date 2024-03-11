إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بطامية في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات بالبناء المخالف في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس إبراهيم ناجي نائب رئيس المركز لشئون القرى، ورؤساء الوحدات المحلية القروية والمهندسة شيرين محمد نائب رئيس المركز لشئون المدينة.

إزالة التعديات المخالفة ومصادرة مواد البناء بمركز طامية

وأوضح رئيس المركز، أن الحملات تمكنت اليوم الإثنين من إزالة التعديات على أراضي ولاية الأئتمان الزراعي، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض بمدينة طامية، وتمت مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة عدد 5 تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية بزمام المركز، وتم إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أنه جرى حصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية القروية، وجهات الولاية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

ووجه رئيس مركز طامية رؤساء الوحدات المحلية والمختصين من جهاز المركز التنفيذي بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات، مؤكداً على متابعة كفاءة المعدات المستخدمه في الازالات وعمل الصيانه الدورية لها لاتمام الاعمال علي أكمل وجه، ذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية

تم تنفيذ الحملات بحضور المهندس ناجى إبراهيم نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام المجلس، والمحاسب هشام القاضي مدير العلاقات العامة والإعلام بمركز ومدينة طامية وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة طامية ومديرية أمن الفيوم.