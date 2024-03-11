أمرت جهات التحقيق ،بحبس شخصين ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بترويج عبوات لسائل مسيل للدموع عبر موقع "فيس بوك" بمحافظة القاهرة.

حبس شخصين بتهمة ترويج عبوات لسائل مسيل للدموع عبر “فيس بوك” بالقاهرة



وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تروج لبيع عبوات "سائل مسيل للدموع".

وبالفحص تم تحديد القائم على إدارة الصفحة وهو طالب وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته 7 عبوات " سائل مسيل للدموع.

واعترف بقيامه بإنشاء الصفحة المُشار إليها لاستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات سالفة الذكر وأضاف بقيامه بالتحصل عليها من "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول " أمكن ضبطه، وبحوزته 12 عبوة سائل “مسيل للدموع، صاعق كهربائى”.

وأقر بقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تجديد حبس المتهم بطعن والده بسكين في النزهة

أمر قاضي المعارضات بالنزهة ،بتجديد حبس المتهم بطعن والده بسكين في منطقة النزهة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه

وكان المتهم سلم نفسه إلى قسم الشرطة حاملا أداة الجريمة وهي ملطخة بالدماء واعترف بجريمته داخل ديوان القسم.

وقال المتهم في اعترافاته: "أنا قتلت والدي والدم أهو في السكين ومغرق أرضية الشقة.. قتلته وخلصت من ظلمه.. إمسكوني وأقبضوا عليا.. كل شوية يطلب مني فلوس.. وكل ما أقبض أي فلوس ياخدها.. اتخانقت معاه كام مرة على كدا.. وإن أخذت جزء وهو جزء بس مش عاجبه ودايما يتعمد يفتعل معي المشاكل على المال.. زهقت من الحياة ومنه " .

تبين من التحريات قيام المتهم بدخوله إلى قسم شرطة النزهة وبحوزته آلة حادة “سكين ملطخ بالدماء” واعترف بقتل والده، بعدما تعدى عليه بالسكين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، حيث عثروا على رجل ملقى على الأرض وعلى جسده آثار دماء، إلا أنه كان على قيد الحياة، تم نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة

وتولت النيابة التحقيق مع المتهم والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.