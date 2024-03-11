ضبط 600 بطاقة ذكية تم تجميعها لدى تاجر تمويني بالفيوم

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية بمدينة الفيوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس سيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين، بشأن تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الأسواق ومتابعة التجار.

ضبط 200 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

وأوضح مدير المديرية أن حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالتعاون مع إدارة تموين بندر الفيوم ثان، تمكنت من ضبط عدد 600 بطاقة تموينية ذكية تم تجميعها لدى أحد التجار بغرض إجراء أعمال الصرف الوهمي عليها دون علم المستهلكين، بالإضافة إلى ضبط عدد 4 شكائر دقيق وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 200 كيلو دقيق بلدى مدعم ومخصص للمخابز البلدية، وتحرير تقرير ضد 4 مخابز مخالفة، بناحية بندر الفيوم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية وذلك لنقص الوزن والمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، بالإضافة إلى تحرير مخالفات وتقارير للمخابز لقيام أصحابها بتجميع كميات من الدقيق البلدي تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتم تحرير المحاضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وفي سياق آخر تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ العديد من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية بدائرة المركز، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتخزين واحتكار السلع الغذائية بكافة مناطق المحافظة.