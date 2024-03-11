الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا تنفذ محاولات متكررة لضرب محطات الطاقة النووية الروسية

محطات الطاقة النووية
محطات الطاقة النووية الروسية

أعلن ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال مضطربًا، ولا يزال نشاط الطائرات المسيرة الأوكرانية مستمرًا.

وحسب سبوتنيك، قال أوليانوف لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا يزال (الوضع) مضطربًا. وبفضل أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا، أوقف الأوكرانيون الهجمات الصاروخية على المحطة في 20 نوفمبر 2022. لكن نشاط الطائرات المسيرة مستمر الآن. لقد زاد عدة مرات. يقوم المتخصصون بتحييد هذه الطائرات، لكن يمكن أن يقع حادث في أي لحظة. وتستهدف مدينة إنرغودار، حيث يعيش موظفو المحطة وأفراد أسرهم، بشكل مستمر".

وأشار إلى أن آخر هجومين بطائرات مسيرة وقعا في الأول من مارس/آذار. وأضاف: "إنها تحدث بانتظام".

تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار. تواصل أوكرانيا قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه عمدا وتنظيم الاستفزازات.

مواد متعلقة

بريطانيا ترسل سيارات خردة إلى أوكرانيا

الرئاسة الفلسطينية نُحذر من اقتحام رفح وفرض قيود على دخول المصلين للأقصى

وزير خارجية الأردن لإسرائيل: العبث بالمقدسات هو عبث بالنار

275 مُستوطنا يقتحمون الأقصى في أول أيام رمضان والاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة

الأردن: القيود الإسرائيلية على الوصول للمسجد الأقصى تدفع الأوضاع نحو الانفجار

روسيا تتراجع إلى المركز الثالث في صادرات الأسلحة العالمية

مجلس الأمن القومي البولندي يناقش التحديات الناجمة من الصراع الروسي الأوكراني

العراق وسوريا يوقعان مذكرة تعاون مشتركة بشأن الملف المائي
الجريدة الورقية