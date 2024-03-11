أوكرانيا تنفذ محاولات متكررة لضرب محطات الطاقة النووية الروسية

أعلن ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال مضطربًا، ولا يزال نشاط الطائرات المسيرة الأوكرانية مستمرًا.

وحسب سبوتنيك، قال أوليانوف لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا يزال (الوضع) مضطربًا. وبفضل أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا، أوقف الأوكرانيون الهجمات الصاروخية على المحطة في 20 نوفمبر 2022. لكن نشاط الطائرات المسيرة مستمر الآن. لقد زاد عدة مرات. يقوم المتخصصون بتحييد هذه الطائرات، لكن يمكن أن يقع حادث في أي لحظة. وتستهدف مدينة إنرغودار، حيث يعيش موظفو المحطة وأفراد أسرهم، بشكل مستمر".

وأشار إلى أن آخر هجومين بطائرات مسيرة وقعا في الأول من مارس/آذار. وأضاف: "إنها تحدث بانتظام".

تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار. تواصل أوكرانيا قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه عمدا وتنظيم الاستفزازات.