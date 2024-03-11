السجن المؤبد لـعامل بتهمة حيازة المخدرات وأسلحة نارية بالزاوية الحمراء

عاقبت محكمة جنايات القاهرة،عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100الف ، بتهمة بحيازة المخدرات والأسلحة النارية بمنطقة الزواية الحمراء.

تجارة مخدرات



وجهت النيابة للمتهم «إسلام م» تهمة تجارة المخدرات، حث ضبط بحوزته مواد مخدرة “حشيش” وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًّا غير مششخن- فرد خرطوش- و4 طلقات.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تفيد بحيازة عامل لكمية من المواد المخدرة، لترويجها بين عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته المواد المخدرة وسلاح ناري.

جاءت شهادة الشهود وأقوال مجرى التحريات مؤيدة صحة الواقعة، كما ثبت ذلك بتقرير المعمل الجنائي.

أنكر المتهم ما وجه إليه من اتهامات في تحقيقات النيابة، ولم يحضر جلسة المحاكمة، وتمت إحالة المتهم الي المحكمة الجنائية وقضت بحكمها المتقدم.

25مايو ..محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج

كما أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج، لجلسة 25 مايو القادم لورود التقرير النفسي الخاص بالمتهم لبيان مدي صحة قواه العقلية.

واستمعت النيابة إلى أقوال شقيق المجني عليه الذي أكد أن شقيقه يعمل موظفا في شركة مصر للطيران، وخرج على المعاش منذ سنة، ولم يعمل في وظيفة أخرى، وفضل العيش على الأموال التي يحصل عليها من المعاش، والبقاء داخل شقته في منطقة روض الفرج، موضحا أن شقيقه لم يرزق بالأطفال والذرية.

وكشفت التحقيقات، من معاينة جثة المجني عليه، أنه مقيد الأيدي، وتبين وجود حبل حول رقبته، كما تبين سرقة الأموال الموجودة في الشقة، وكذلك سرقة هاتفه المحمول، فأمرت بالتصريح بالدفن عقب إيداع التقرير الطبي،وتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان لتحديد هوية المتهمين.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة روض الفرج من غرفة النجدة يفيد العثور على جثة مسن داخل شقته.

تبين بالفحص أن الجثة لـ "شريف. ع"، 63 عامًا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجاني عبر سماع أقوال الجيران وفحص علاقات المجني عليه، وتفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الجريمة

اجرت مباحث القسم فحصًا دقيقًا لمداخل ومخارج الشقة ومراجعة آخر المترددين على الشقة محل الواقعة من خلال سماع أقوال الجيران وحارس العقار فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة المطلة على المنزل وسط ترجحيات بأن السرقة السبب.

ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي للتشريح، وتحرر محضر أحاله اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إلى النيابة التي باشرت التحقيقات، وتم القبض على المتهمين الثلاثة وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية.