القوات الجوية تنظم احتفالية (يوم الوفاء) لتكريم عدد من أسر الشهداء

تزامناً مع احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم

نظمت القوات الجوية زيارة لعدد من القادة والمحاربين القدماء وعدد من أسر الشهداء بمتحف القوات الجوية ، وذلك تزامنا ًمع إحتفال مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم .

تضمنت الزيارة جولة تفقدية بالمتحف استمع خلالها الحضور إلى شرح مفصل لمكونات المعرض الذى يضم بين طياته سرداً تاريخياً لبطولات القوات الجوية ، أعقبها جولة داخل العرض الداخلى للمتحف ، كما تم عرض فيلم وثائقى عن تاريخ ونشأة القوات الجوية ، تلاها تقديم عدد من الفقرات الفنية

التى قدمها طلبة كورال جامعة عين شمس والتى عكست المشاعر الممزوجة بالفخر والإعتزاز

بدور الشهداء .

من جانبهم وجه الزائرون الشكر للقوات المسلحة لحسن الإستضافة والإهتمام الدائم والمستمر

معربين عن فخرهم وإعتزازهم بما شاهدوه فى متحف القوات الجوية وما استمعوا له من دور تاريخى للقوات الجوية المصرية وبطولاتها فى مختلف المعارك على مر العصور .



تأتى الإحتفالية تقديراً من القوات المسلحة للدور العظيم الذى يقوم به رجالها من بطولات وتضحيات فداءً للوطن وأُختتمت الإحتفالية بتكريم عدد من أُسر الشهداء .