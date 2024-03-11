الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف 4 ثكنات عسكرية إسرائيلية ويوقع خسائر كبيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" عن استهداف 4 مواقع يتواجد بها جنود الاحتلال الإسرائيلي، منها موقع الراهب وتلة الطيحات.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم ‏الاثنين 11-03-2024 ‌‏انتشارا ‏لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية. 

وأضاف البيان: وعند الساعة 11:45 من صباح يوم ‏الاثنين 11-03-2024 ‌‏تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما نفذت المقاومة الإسلامية هجوما جويا ‏بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع وأصابت أهدافها ‏بدقة‎.‎

وعند الساعة 10:25 من صباح يوم ‏الاثنين 11-03-2024 ‌‏موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

مواد متعلقة

المقاومة الفلسطينية تصفي نجل خال وزير مالية الاحتلال

أبو عبيدة بجانب القتال يخوض حرب البطون الخاوية.."الفرق بين الصورتين 123 يوم"

القسام تستولي على طائرتي تجسس كواد كابتر جنوب حي الزيتون

حزب الله يضرب 9 مواقع في الأراضي المحتلة بالصواريخ

الجريدة الورقية