حزب الله يقصف 4 ثكنات عسكرية إسرائيلية ويوقع خسائر كبيرة
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" عن استهداف 4 مواقع يتواجد بها جنود الاحتلال الإسرائيلي، منها موقع الراهب وتلة الطيحات.
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 11-03-2024 انتشارا لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية.
وأضاف البيان: وعند الساعة 11:45 من صباح يوم الاثنين 11-03-2024 تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
كما نفذت المقاومة الإسلامية هجوما جويا بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع وأصابت أهدافها بدقة.
وعند الساعة 10:25 من صباح يوم الاثنين 11-03-2024 موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.