حزب الله يقصف 4 ثكنات عسكرية إسرائيلية ويوقع خسائر كبيرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" عن استهداف 4 مواقع يتواجد بها جنود الاحتلال الإسرائيلي، منها موقع الراهب وتلة الطيحات.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم ‏الاثنين 11-03-2024 ‌‏انتشارا ‏لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية.

وأضاف البيان: وعند الساعة 11:45 من صباح يوم ‏الاثنين 11-03-2024 ‌‏تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما نفذت المقاومة الإسلامية هجوما جويا ‏بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع وأصابت أهدافها ‏بدقة‎.‎

وعند الساعة 10:25 من صباح يوم ‏الاثنين 11-03-2024 ‌‏موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏