"مطبخ المصرية" مبادرة لقومى المرأة بسوهاج ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين، مبادرة "مطبخ المصرية" بإجمالى إنتاج 250 وجبة لقري مراكز البلينا، والتابعة لقرى "حياة كريمة" بالمحافظة، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أن مبادرة "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس فى جميع محافظات الجمهورية، ويُعد "مطبخ المصرية" مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام، يقوم على توفير فرص تدريب، وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات، بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ، وإعداد الوجبات، ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر إحتياجا، كأحد كمخرجات هذا التدريب.

وأوضحت وهبى، أن السيدات والفتيات تلقين تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة، للتعرف علي طرق التخطيط، وطلب وإعداد وتجهيز الاغذية للولائم الكبري، والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة الغذاء، والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.