25 مايو ..محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج، لجلسة 25 مايو القادم لورود التقرير النفسي الخاص بالمتهم لبيان مدي صحة قواه العقلية.

محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج



استمعت النيابة إلى أقوال شقيق المجني عليه الذي أكد أن شقيقه يعمل موظفا في شركة مصر للطيران، وخرج على المعاش منذ سنة، ولم يعمل في وظيفة أخرى، وفضل العيش على الأموال التي يحصل عليها من المعاش، والبقاء داخل شقته في منطقة روض الفرج، موضحا أن شقيقه لم يرزق بالأطفال والذرية.

وكشفت التحقيقات، من معاينة جثة المجني عليه، أنه مقيد الأيدي، وتبين وجود حبل حول رقبته، كما تبين سرقة الأموال الموجودة في الشقة، وكذلك سرقة هاتفه المحمول، فأمرت بالتصريح بالدفن عقب إيداع التقرير الطبي،وتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان لتحديد هوية المتهمين.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة روض الفرج من غرفة النجدة يفيد العثور على جثة مسن داخل شقته.

تبين بالفحص أن الجثة لـ "شريف. ع"، 63 عامًا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجاني عبر سماع أقوال الجيران وفحص علاقات المجني عليه، وتفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الجريمة

اجرت مباحث القسم فحصًا دقيقًا لمداخل ومخارج الشقة ومراجعة آخر المترددين على الشقة محل الواقعة من خلال سماع أقوال الجيران وحارس العقار فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة المطلة على المنزل وسط ترجحيات بأن السرقة السبب.

نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي للتشريح، وتحرر محضر أحاله اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إلى النيابة التي باشرت التحقيقات، وتم القبض على المتهمين الثلاثة وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية



المشدد 5سنوات للمتهمين بتزوير محررات رسمية والعملات المالية بالسلام

كما قضت محكمة جنايات القاهرة ،بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين لاتهامهم بتزوير العملات المالية وترويجها بجانب تزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية بمنطقة السلام.

وكانت نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ، في ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام 4 أشخاص لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وتزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية واتخاذهم من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم عدد من الأختام والأكلاشيهات، وعدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، وأجهزة وأدوات تستخدم في عملية التزوير - أصول بطاقات رقم قومي- وصورًا ضوئية من مستخرجات قطاع الأحوال المدنية.