تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل"بيت أم الغلام"

انطلقت اولى حلقات مسلسل بيت أم الغلاء، للفنانة منة شلبي، ويعد العمل هو التعاون الاول لها مع راديو إنرجي في موسم رمضان 2024.

وفي الحلقة الأولى من مسلسل "بيت أم الغلام"، بدأت الأحداث بترك منزلها هي وابنها بعد وفاة زوجها الذي تزوج عليها بامرأة أخرى وباع لها شقتهم، وتركهما بدون أموال.



اضطرت الأم فرح وابنها سليم الانتقال إلى منزل أسرتها التي تركته منذ سنوات، لتواجه أقاربها الذين لم تلتقيهم منذ سنوات، وتعاملهم بشكل قاسي.



وقالت زهرة رامي: "منة شلبي كان عندها هدف يكون محتوي المسلسل موجه للأم والطفل بشكل أكبر، وكانت ترغب في توجيه أفكار تخص الأم والأبن بشكل أكبر.



وقالت زهرة رامي: "أنا سعيدة بهذه الفكرة والمحتوى خاصة إنه موجه بشكل كبير للأسرة، مسلسل بيت أم الغلام، تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج مصطفى منير.



يذاع مسلسل بيت أم الغلام، يوميًا في رمضان الساعة 3:00 عصرًا، والإعادة 6:05 مساءً و2:30 صباحًا بدون فواصل.

آخر أعمال منة شلبي

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل تغيير جو، تأليف منى الشيمي ومجدي أمين وإخراج مريم ابو عوف، ويشاركها البطولة ميرفت امين، إياد نصار، عصام عمر، صالح بكري، عايدة الكاشف، سعيد سرحان، شيرين، نبيل علي ماهر، محمود قابيل، احمد سعيد، رزان جمال.

وتدور أحداث مسلسل تغيير جو، في إطار درامي، يتناول المسلسل قصة الفتاة شريفة التي تواجه وتمر بالعديد من الأزمات المختلفة، منها معاناة والدتها من إدمان الكحول والمهدئات. مع توالي الأحداث تقع في حب دكتور جامعي، وتستمر الأحداث بين بيروت والقاهرة.