بريطانيا ترسل سيارات خردة إلى أوكرانيا

ابتداءً من 15 مارس، ستتمكن سلطات لندن من إرسال السيارات المخصصة أصلاً لإعادة التدوير، في إطار خطط لإزالة السيارات القديمة الملوثة من طرق العاصمة، إلى أوكرانيا.

وحسب سبوتنيك، ذكرت قناة "جي بي نيوز" التلفزيونية، اليوم الاثنين، أن المخطط، الذي يموله عمدة لندن صادق خان، سيدخل حيز التنفيذ في 15 مارس بعد أن تم الحصول على إذن في يناير لإرسال سيارات قديمة إلى أوكرانيا".

وفقًا للمخطط، سيتخلى سكان لندن، عن السيارات التي لا تلبي متطلبات برنامج إنشاء "مناطق منخفضة التلوث تمامًا" مقابل دفع مبلغ من المال لهم. في السابق، كان من المفترض أن يتم التخلص من مثل هذه السيارات، ولكن الآن يمكن التبرع بها لكييف.

وأضافت القناة التلفزيونية أن إرسال السيارات سيتم من خلال جمعية المساعدات البريطانية الأوكرانية الخيرية المسجلة في بريطانيا.

وتعتزم خدمة الإسعاف في لندن أيضًا إرسال 50 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة إلى أوكرانيا والتي لا تتوافق مع قواعد البرنامج البيئي.

وفي وقت سابق، أفادت التقارير أن عمدة لندن، صادق خان، رفض السماح لرئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، بنقل السيارات المخصصة لإعادة التدوير في إطار البرنامج البيئي إلى أوكرانيا، بسبب عدم اتساق مثل هذا الاقتراح مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه أشار خان إلى استحالة تغييره في إطار التشريع الحالي. ودعا وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس الحكومة إلى إجراء تغييرات على مخطط إعادة تدوير المركبات للسماح بنقل هذه المركبات إلى كييف. وأفادت التقارير لاحقًا أن خان ووالاس قاما بصياغة رسالة إلى وزير النقل البريطاني مارك هاربر يطلبان فيها أن يمكن البريطانيين من نقل المركبات إلى أوكرانيا في إطار المخطط.

ورد هاربر بالقول إن السلطات البريطانية لا ترى أي عوائق قانونية أمام نقل المركبات المخصصة لإعادة التدوير إلى أوكرانيا. بعد ذلك، سمح عمدة لندن أخيرًا بإرسال السيارات القديمة إلى أوكرانيا.