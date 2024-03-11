شورمان: كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة له طابع خاص

أشاد كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، بتنظيم كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة على ملاعب الجامعة الأمريكية مشددًا على أنه من الرائع أن تكون أولى بطولات الموسم في القاهرة.

وأضاف شورمان أن جميع عناصر البطولة من حكام ومنظمين ومتطوعين ولاعبين قدموا أفضل ما لديهم، مشيدًا بدعم الحكومة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية والإعلام للحدث المهم الذي يأتي ضمن سلسلة الأحداث المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

وأضاف أن المنافسات هذا العام لها طابع خاص نظرًا لأنها آخر بطولات العالم الخماسي الحديث في مصر التي تشهد تواجد مسابقة الفروسية .

وأضاف أنه لا توجد فرق ومنتخبات بعينها قدمت مفاجأة بالنسبة له خلال منافسات كأس العالم بالقاهرة، حيث أن الدول التي تصدرت المنافسات في العام الماضي مازالت تحتفظ بمكانتها ومستواها في هذه النسخة،مضيفًا أن ألمانيا كان من الممكن أن تقدم نتائج أفضل من ذلك ، بالإضافة إلى كوريا والصين وكازاخستان قدموا مستويات مميزة.

وتحدث شورمان عن منتخب مصر للخماسي الحديث مؤكدا أنه يمتلك لاعبين كبار ومميزين ودائمًا ما يتواجد الفراعنة في المقدمة على منصات التتويج منذ سنوات موضحًا أن هناك لاعبين يشاركون لأول مرة من دول مختلفة وعدد من الدول الأفريقية ومازال أمامهم فرصة للتطور.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث إلى أنه سيتواجد في مصر مرة أخرى في شهر يونيو المقبل ، وتحديدًا في الإسكندرية، لحضور منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث "للناشئين" ويأمل في أن يكون التنظيم جيد كما هو معتاد في مصر.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، على مدار ثلاث سنوات بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024.

واستضافت مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري كأس العالم للخماسي الحديث على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.