مدير تعليم نجع حمادي يتفقد مدرسة الشطبية الإبتدائية

تفقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الاثنين، مدرسة الشطبية الابتدائية المشتركة، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية، رافقه أحمد عبد الناصر أبو الدهب مسؤول أمن الإدارة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس.

وتفقد المدير العام، الفصول الدراسية، و حجرات الانشطة، ومعمل العلوم، وفناء وحديقة المدرسة ودورات المياه، كما اطلع على السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات وسجل 5 سلوك، وذلك لتحقيق الانضباط والانتظام لضمان حسن سير العملية التعليمية.

وشدد وزيري، على استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه والفناء، حرصاً على سلامة الطلاب، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية.