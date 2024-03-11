إفتتاح معرض "أهلا رمضان" بقرية العجميين في الفيوم

إفتتح المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، معرض أهلا رمضان بقرية العجميين، بحضور المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة والرقابة المشددة للتأكد من وصول السلع الغذائية إلى كافة المواطنين.

وشهد رئيس مركز ومدينة أبشواي افتتاح معرض أهلا رمضان بالوحدة المحلية بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي، وذلك بحضور اللواء عبد الله الصاوي، والمهندس أحمد محمود مدير العلاقات العامة والإعلام مدير المكتب الفني، والمهندس محمود عبد الله رئيس الرقابة التموينية بإدارة أبشواي، والمهندسة هيام محمد رئيس الوحدة المحلية بقرية العجميين.

وخلال الافتتاح تابع رئيس المركز توافر جميع السلع الاستراتيجية والأساسية بالمعرض والتأكيد على الإلتزام بالاسعار الرسمية، مؤكدا انه سوف يتم مراقبة الأسواق عن طريق الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبشواي وإدارة الرقابة التموينية وكافة الجهات المعنية.

رئيس مركز أبشواي: ضخ كميات إضافية من السكر والسلع الاستراتيجية لتغطية احتياجات المواطنين

وصرح رئيس المركز بأنه سوف يتم ضخ كميات إضافية من السكر والسلع الاستراتيجية بمعارض أهلا رمضان لتغطية احتياجات قرى مركز ومدينة أبشواي وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، في ضوء اتجاهات الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان وصول السلع لمستحقيها، وتغطية كافة القرى والعزب والنجوع من خلال إقامة معارض أهلا رمضان بكافة القرى والمراكز.

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس المركز ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أقسام المعرض المختلفة، والتي اشتملت على كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم، والأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، ومنتجات الألبان، وغيرها من مستلزمات شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن افتتاح معارض أهلا رمضان يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، مشيراً إلى إستمرار تكثيف الحملات التموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع، مشيراً إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض، لدورها في رفع العبء عن كاهل البسطاء، والتصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار.