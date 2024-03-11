الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأردن: القيود الإسرائيلية على الوصول للمسجد الأقصى تدفع الأوضاع نحو الانفجار

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

 

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين إن القيود التي تفرضها إسرائيل على وصول المصلين إلى حرم المسجد الأقصى في القدس، خلال رمضان، تدفع الوضع نحو الانفجار.

txt

الأردن تنفذ 10 إنزالات جوية على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة

txt

الأردن يرد على تلميح إسرائيل بعدم تمديد اتفاقية المياه

وفي تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية، قال الصفدي إن بلاده ترفض الخطوة الإسرائيلية المعلنة بالحد من وصول المصلين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، عازية ذلك لأسباب أمنية مع احتدام الحرب في غزة.

وأضاف أن الأردن يكرر وجهة النظر الفلسطينية بأن مثل هذه القيود تمثل اعتداء على حرية العبادة.

وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تحول الضفة الغربية بما فيها القدس إلى ثكنة عسكرية، للتنكيل بالشعب الفلسطيني، ولتضليل العالم بأنها مُستهدفة. 

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن دولة الاحتلال تتعمد نشر ما يزيد على 23 كتيبة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وكأنها تُعيد احتلالها بالقوة من جديد، إضافة إلى آلاف الكتائب والفرق الشرطية التي تجتاح مدينة القدس بحجة حلول شهر رمضان المبارك، كذلك نشر ما يزيد على 750 حاجزا عسكريا في طول الضفة وعرضها، وإغلاق الحواجز والبوابات الحديدية المنصوبة على مداخل القرى والبلدات والمدن. 

وأضافت أن هذه الممارسات التصعيدية تُشعل توترات جديدة على ساحة الصراع، مؤكدة أن حواجز الاحتلال العسكرية وبواباته الحديدية ليس لها أي وظيفة أمنية، بل تستخدمها لفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإذلالهم.

مواد متعلقة

الأردن تنفذ 10 إنزالات جوية على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة

الأردن يرد على تلميح إسرائيل بعدم تمديد اتفاقية المياه

عاهل الأردن يقلد الملكة رانيا وسام النهضة تقديرًا لدورها الريادي في المجتمع

الأردن والاتحاد الأوروبي يبحثان الحرب على غزة وإيصال المساعدات

الأردن: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكبر تحديات المنطقة

مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الأردن واليمن والعراق

الجريدة الورقية