الأردن تنفذ 10 إنزالات جوية على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، "تنفيذ 10 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة".

وحسب سبوتنيك، أفادت وكالة الأنباء الأردنية- بترا، بأن "طائرتين من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، و4 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وطائرتان تابعتان لجمهورية فرنسا وطائرة تابعة لدولة بلجيكا"، شاركت في تنفيذ العملية".

وأضاف البيان أن "عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أصبح 35 إنزالاً جوياً أردنياً، فيما شاركت 10 دول شقيقة وصديقة في تنفيذ 36 إنزالاً جوياً بالتعاون مع القوات المسلحة.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، في وقت سابق اليوم، عن "تنفيذ عملية الإسقاط السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة".

وقالت الدفاع الإماراتية، في بيان لها، إن "عمليات الإسقاط تمت بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية، وذلك للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها".

وأضاف البيان أن "الطائرات حملت على متنها 62 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" 293 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية".

وكان الجيش المصري، أكد الخميس الماضي، أن "مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة".