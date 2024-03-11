غدا.. مُحاكمة مُتهمي "خلية داعش قنا"

تستكمل الدائرة الثالثة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدا الثلاثاء، مُحاكمة متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية داعش قنا".

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

مصرع موظف صعقا بالكهرباء أثناء توصيل سلك موتور مياه بجهينة

لقى موظف في بداية العقد الخاس من العمر يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج مصرعه صعقا بالكهرباء سقط من أعلى عامود إنارة أثناء قيامه بتوصيل سلك موتور مياه حال تواجده بأرضه الزراعية وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بمصرع موظف صعقا بالكهرباء بدائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع "محمد . ع . م" 52 سنة موظف ويقيم دائرة المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

بسؤال نجل المتوفى أحمد . م . ع . م 21 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء محاولة والده بتوصيل سلك موتور مياه أعلى عامود إنارة بأرضه الزراعية الكائنة دائرة المركز صعقه التيار الكهربائي وسقط من أعلى العامود ما أدى إلى إصابته باشتباه نزيف بالمخ والصدر ووفاته في الحال ونفى الشبهة الجنائية.