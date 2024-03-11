ليفربول يوافق على رحيل صلاح للدوري السعودي

أبرزت تقارير صحفية إنجليزية قيمة المقابل المادي الذي حدده نادي ليفربول من أجل رحيل صلاح المحتمل إلى الدوري السعودي.

وقالت التقارير أن النادي الإنجليزي حدد 100 مليون إسترليني، للتخلي عن صلاح للدوري السعودي في الموسم المقبل.

وأضافت، أن نادي ليفربول وضع شرطًا في اتمام الصفقة بالنسبة للدوري السعودي، وهو أن يكون الرحيل قرارًا شخصيًا من محمد صلاح بالموافقة على إنهاء مسيرته مع النادي الإنجليزي.

وخرج صلاح من قائمة المنتخب الوطني استعدادًا للمعسكر الى المقر انطلاقه 13 مارس الجاري للمشاركه في دوري دبي الودية.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق ١٣ مارس الجاري استعدادًا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في أبو ظبي، واللاعبون الـ٢٥ هم:

محمد عواد، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفة فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفة محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.