قرار جديد في محاكمة 64 متهما بـ"خلية القاهرة الجديدة"

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قرارا بتأجيل محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة" لجلسة 29 أبريل للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل وسكرتارية محمود شلبي محمد هلال.

ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

سقوط المتهمين بالترويج لبيع سائل مسيل للدموع أون لاين

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تروج لبيع عبوات "سائل مسيل للدموع".

بالفحص تم تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها (طالب) وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته (7 عبوات " سائل مسيل للدموع) ، وإعترف بقيامه بإنشاء الصفحة المُشار إليها لإستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات سالفة الذكر وأضاف بقيامه بالتحصل عليها من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).. أمكن ضبطه ، وبحوزته (12 عبوة سائل "مسيل للدموع ، صاعق كهربائى) ، وأقر بقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" وإستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات.