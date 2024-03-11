الخليفي يُلمح لأول مرة برحيل مبابي "نبني فريق للمستقبل"

تحدث رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مستقبل فريقه في الفترة القادمة ورحيل بعض اللاعبين الكبار من صفوف الفريق.



ولأول مرة ألمح ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، باقتراب كيليان مبابي، نجم الفريق، من الرحيل عن صفوف "بي إس جي".



في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كيليان مبابي؟، قلنا في بداية الموسم أننا نريد بناء فريق للمستقبل، فريق يمكنه اللعب معا لمدة 6 أو 8 سنوات أخرى".

وأضاف: "لدينا أصغر فريق في الدور ربع النهائي (من حيث معدل الأعمار)، وهو أصغر فريق بين أفضل 10 أندية أوروبية، نشعر بالفخر ومن الرائع أننا نتبع هذه الإستراتيجية مع اللاعبين الشباب للحصول على أقصى استفادة".

وأتم: "رحيل ميسي ونيمار وراموس كان جزءا من المشروع، هم أشخاص رائعون ولاعبون جيدون أيضا ومن الأفضل في العالم، إنه لشرف كبير أنهم لعبوا في فريقنا".

