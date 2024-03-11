القومي للمرأة بالفيوم ينظم ندوات للتثقيف المالي وريادة الأعمال

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، برئاسة ليلى قاسم، مقرر الفرع، عددًا من الندوات الإرشادية للسيدات بقرى ومراكز المحافظة، حول التثقيف المالي وبرامج ريادة الأعمال.

يأتي هذا في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى رفع الوعي لدى السيدات والفتيات بقرى الجمهورية.

دورات تدريبية للسيدات والفتيات بقرى مركزي سنورس والفيوم:

خلال ذلك عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، سلسلة تدريبات ريادة الأعمال ضمن التدريبات التي ينظمها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية، وذلك بقرى العدوة وأبو السعود ودمو وكفور النيل والبسيونية، التابعين لمركز الفيوم ضمن قرى حياة كريمة، وتناول المحاضرين برنامج ريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديا، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات التثقيف المالي من خلال دورة تدريبية تم تنفيذها بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس، وذلك بحضور سيدات وفتيات القرية والقرى المجاورة لها.

كما تضمنت الدورات أيضًا تدريب السيدات على تحديد الأهداف المالية، و كيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، وكيفية إعداد ميزانية شهرية وترشيد استخدامها.

يذكر أن المجلس القومى للمرأة يستهدف من خلال برنامجي التثقيف المالي والرقمي وريادة الأعمال الوصول الى مليون سيدة خلال 3 سنوات، ويعمل المجلس القومي للمرأة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة و التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

ومن جانبها أكدت ليلى طه قاسم، مقرر المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن البرنامج يتضمن تدريب السيدات على تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، وكيفية إعداد ميزانية شهرية وترشيد استخدامها، وكيفية إستخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال و كيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين، وإنشاء مشروعات صغيرة بين مجموعات من السيدات وإمدادهن بأفكار للمشروعات صديقة للبيئة، بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية والجهات المعنية.

وأضافت مقرر الفرع بالمحافظة أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.