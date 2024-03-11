إجراء قضائي حول المتهمين بسرقة السيارات بالسلام

أصدرت نيابة السلام، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنح، لاتهامهما بسرقة سيارة بمنطقة النهضة.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع سرقة السيارات بقصد تغير ملامحها وبيعها والتربح منها.

وكانت مباحث القاهرة تمكنت من ضبط عاطلين لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم السلام، وتم ضبطهما وبحوزتهما السيارة المبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد بيعها والتربح منها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة ببني سويف

أصيب 9 أشخاص مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الدائري أمام مدخل مدينة ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الدائري أمام مدخل مدينة ببا.

ونقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من: رحمة جابر محمد 16 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، فاطمة علي حسن 28 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالحوض، دعاء جمعه سيد 25 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، أدهم خالد على 12 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمنى، عادل شعبان عويس 59 عامًا، مصابًا بجرح قطعي باليد اليسرى حوالى 7سم، كريم عيد عبدالعظيم 16 عامًا، باشتباه كسر بالحوض، عبدالله أحمد محمد 15 عامًا، بجرح قطعى باليد اليسرى حوالى 5 سم، دينا احمد علي 16 مصابة باشتباه كسر بالحوض عبدالله أحمد محمد 15 عامًا، بجرح قطعى باليد اليسرى حوالى 5 سم، دينا احمد علي 16 مصابة باشتباه كسر بالحوض، :سلامة سيد متولي 50 عامًا مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر.