عبر الفيديو كونفرانس ... مدير تعليم قوص يتابع سير العمل بالمدارس الثانوية

عقد عبدالله القبانى ، مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب قنا، اليوم الإثنين بمكتبه إجتماعا مباشر عبر تقنية الفيديو كونفرانس إستهدف خلاله مديرى المدارس الثانوية ، بحضور كنانه فنجرى ابوجبل وكيل الإدارة وحمادة حسن رئيس قسم التطوير التكنولوجي وعزت الشريف مدير العلاقات العامة وهانى انيس المسؤول الاعلامى للإدارة .

هنأ المدير العام فى مستهل اللقاء مديرى المدارس الثانوية بقدوم شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن شهر رمضان هو المنحة الإلهية التى وهبها للبشر لتنقى النفوس الشرور والذنوب فهو شهر الكرم و الجود الذى يلزمه العمل وبذل الجهد لإرضاء الله عز وجل ، مشددا على ضرورة تكثيف الأنشطة التربوية الجاذبة للطلاب لدعم أطر التواصل بين الطالب والمدرسة .

وأشار مدير تعليم قوص إلى أن الإدارة بصدد إطلاق دورة رمضانية لكرة القدم بالإضافة إلى مسابقة ثقافية بعنوان فزورة ثقافية ، يتم التنسيق لها مع قسم العلاقات العامة وتوجيه التربية الإسلامية بالإدارة.

هذا واختتم "القبانى" لقاءه مع مدير المدارس بالإشادة بالطفرة الإلكترونية التى شهدتها وزارة التربية والتعليم، من خلال الثورة التكنولوجية التى تنتهجها القيادة السياسية مرسلاً برقية تأييد ودعم لاستراتيجية التعليم وتطوير المناهج التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم و يشرف على تنفيذها الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بما يواكب المنظور الدولى لتطوير الوسائل التعليمية.