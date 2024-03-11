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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد سكن مصر وكمبوند جنة بالتجمع الثالث

المهندس عبدالرءوف
المهندس عبدالرءوف الغيطى

 تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مشاريع الإسكان بالتجمع الثالث، حيث بدء الجولة بالمرور على سكن مصر غرب الجامعات، وكمبوند جنة مصر بالتجمع الثالث.

وأكد “الغيطي”، على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وأعمال الزراعة، وأعمال اللاند سكيب بجميع مشروعات الإسكان بالمدينة، وذلك حرصا علي توفير أقصي درجات سبل الراحة للمواطنين قاطني مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة بصفة خاصة.

وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على ضرورة متابعة أي مخالفات بتلك المشروعات و ذلك للحفاظ على المظهر الجمالي و التنموي لمشروعات إسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تفقد في نهاية الجولة، إعمال الطرق بالامتداد الشرقي للمدينة، وأعمال رفع الكفاءة للارصفة، والطرق بالتجمع الثالث.

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