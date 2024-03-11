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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالي: التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية. 

وزير التعليم العالي يبحث تطوير آليات التعاون مع سفيرة البحرين

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة بجامعة المستقبل

جاء ذلك خلال لقائه مع فوزية بنت عبد الله سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، في حضور الدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.

وأوضح وزير التعليم العالي أن ذلك يجعل من مصر وجهة تعليمية رائدة فى مستوى الخدمات التى تقدمها، إلى جانب تطوير منظومة البحث العلمي وتوجيهها نحو البحوث التطبيقية التى تخدم الصناعة والمجتمع.

ونوه وزير التعليم العالي بأن الجهود المصرية لتطوير  المنظومة التعليمية أسفرت عن توسع كبير فى إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية. 

تدويل منظومة التعليم العالي

وذكر وزير التعليم العالي أن من ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعزيز التعاون الدولي والتوسع فى عقد الشراكات مع كل دول العالم، وتدويل منظومة التعليم العالي المصرية. 

ولفت وزير التعليم العالي إلى عقد مصر عدد من المنتديات المشتركة مع الدول المتميزة فى التعليم العالى كان آخرها المنتدى المصري المجري. 

وأكد وزير التعليم العالي حرص مصر على دعم علاقاتها بالأشقاء من الدول العربية، وتعظيم جوانب التعاون معهم، وتقديم جميع أشكال الدعم للطلاب من الأشقاء العرب الدارسين فى الجامعات المصرية. 

وأشاد وزير التعليم العالي بحجم الصداقة والمودة التى تربط بين مصر والبحرين على المستويين الرسمي والشعبي.

وبحث وزير التعليم العالي زيادة التبادل الطلابي، وبخاصة فى مرحلة الدراسات العليا والبرامج التدريبية. 

وناقش وزير التعليم العالي عقد منتدى مشترك مصري بحريني لبحث أوجه التعاون الممكنة فى المجالات التعليمية والبحثية، والتخصصات الدراسية التى تحتاجها البحرين. 

كما ناقش وزير التعليم العالي تنظيم فعاليات مصرية في البحرين لتوسيع التعارف بين الجامعات المصرية ونظيراتها البحرينية وزيادة فرص عقد الشراكات بين الجانبين.

وتشاور وزير التعليم العالي الجانبان حول تطوير آليات عمل لدعم التعاون بين البلدين خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك تفعيل   التعاون فى البرامج الدراسية والتخصصات ذات الاهتمام المشترك.
 

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