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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز الشروق يتفقد المنطقتين الرابعة والخامسة عمارات بالمدينة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز بجولة تفقدية، لمتابعة الحالة العامة بالمنطقتين الرابعة والخامسة عمارات، والمحاور والطرق الداخلية، وكذا الحدائق العامة بالمنطقتين.

واستهل رئيس جهاز مدينة الشروق، الجولة بالمرور على أعمال النظافة العامة، ورفع المخلفات وصيانة المتنزهات، ورعاية المزروعات والتعامل مع أى مخالفات، مؤكداً خلال المرور على تكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفاءتها، وإعادة الشىء لأصله لبعض القطعيات بالطرق والمشَّايات داخل الحدائق، وإزالة الزراعات العشوائية من المسطحات.

كما التقى رئيس الجهاز بعددٍ من السكان بالمناطق نطاق الجولة، واستمع لشكاواهم وآرائهم، والتى جاء أبرز ما فيها طلبهم دفع أعمال الرصف بالطرق الداخلية بالمنطقة الخامسة عمارات، موجهاً بإعطاء الأولوية للتنفيذ خلال الفترة القادمة لأعمال الطبقة الأسفلتية بالقطاعات التى اشتكى منها السكان والواقعة ضمن مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع.

وأكد رئيس الجهاز في ختام الجولة استمرار المرور يومياً بجميع أنحاء المدينة، والعمل دائماً على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

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