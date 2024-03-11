أهلاً‭ ‬رمضان

نفحات

يمر‭ ‬بنا‭ ‬رمضان‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬فيستقبله‭ ‬المسلمون‭ ‬فى‭ ‬مشارق‭ ‬الارض‭ ‬ومغاربها‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬أهله‭ ‬من‭ ‬الاحتفاء‭ ‬والاحتفال،‭ ‬وينتدب‭ ‬كبار‭ ‬الكتاب‭ ‬لتحبير‭ ‬المقالات‭ ‬فى‭ ‬بيان‭ ‬منافعه‭ ‬فى‭ ‬العقول‭ ‬والأبدان،‭ ‬وفوائده‭ ‬للقلوب‭ ‬والأرواح‭. ‬فهذا‭ ‬الشهر‭ ‬الكريم‭ ‬هو‭ ‬مظهر‭ ‬الكتاب‭ ‬الذى‭ ‬هو‭ ‬منار‭ ‬الهداية‭ ‬ومطلع‭ ‬السعادة‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬تعالى‭ ‬فإن‭ ‬شهر‭ ‬ينزل‭ ‬فيه‭ ‬كتاب‭ ‬يملأ‭ ‬العقول‭ ‬حكمة،‭ ‬والقلوب‭ ‬طهارة،‭ ‬ذا‭ ‬طلعة‭ ‬مباركة‭ ‬ومقدم‭ ‬كريم‭.‬

ومن‭ ‬مزايا‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬الكريم‭ ‬أنه‭ ‬الشهر‭ ‬الذى‭ ‬فتحت‭ ‬فيه‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة،‭ ‬ذلك‭ ‬الفتح‭ ‬الذى‭ ‬علت‭ ‬به‭ ‬كلمة‭ ‬الإسلام‭ ‬فى‭ ‬البلاد‭ ‬العربية،‭ ‬وعلى‭ ‬أساسه‭ ‬قامت‭ ‬الفتوح‭ ‬الإسلامية‭ ‬فى‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭. ‬فقد‭ ‬جمع‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بين‭ ‬ميزتين‭ ‬عظيمتين‭: ‬أولاهما‭: ‬أنه‭ ‬الزمن‭ ‬الذى‭ ‬أنزل‭ ‬فيه‭ ‬القرآن‭ ‬إلى‭ ‬السماء‭ ‬الدنيا‭ ‬جملة،‭ ‬أو‭ ‬ابتدئ‭ ‬فيه‭ ‬نزوله‭ ‬إلى‭ ‬الناس،‭ ‬ثم‭ ‬توارت‭ ‬آياته‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬تقتضيه‭ ‬الحكمة‭.‬

وثانيهما‭: ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬مظهر‭ ‬الفتح‭ ‬استوثقت‭ ‬به‭ ‬عرى‭ ‬دولة‭ ‬الاسلام‭ ‬حتى‭ ‬مدت‭ ‬سلطانها‭ ‬العادل‭ ‬وسلمت‭ ‬الامم‭ ‬بشريعة‭ ‬مصلحة‭ ‬كل‭ ‬زمان‭ ‬ومكان‭.‬

وقد‭ ‬اقتضت‭ ‬حكمة‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشهور‭ ‬شهر‭ ‬يقضون‭ ‬بياض‭ ‬نهاره‭ ‬فى‭ ‬عبادة‭ ‬الصوم،‭ ‬واختار‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬هو‭ ‬الشهر‭ ‬الذى‭ ‬تؤدى‭ ‬فيه‭ ‬هذه‭ ‬العبادة‭ ‬ذات‭ ‬الحكمة‭ ‬السامية‭ ‬والثواب‭ ‬الجليل‭.‬

ولعظم‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬الصيام‭ ‬من‭ ‬إصلاح‭ ‬النفوس‭ ‬وتهذيب‭ ‬الاخلاق‭ ‬،‭ ‬جُعلت‭ ‬فريضته‭ ‬فى‭ ‬القواعد‭ ‬والأركان‭ ‬التى‭ ‬يقوم‭ ‬عليها‭ ‬الإسلام،‭ ‬فأهلاً‭ ‬رمضان‭ ‬أهلاً‭ ‬مهذب‭ ‬النفوس‭ ‬ومُطهر‭ ‬القلوب،‭ ‬أهلاً‭ ‬بالضيف‭ ‬الكريم،‭ ‬هنياً‭ ‬هنياً‭ ‬لمن‭ ‬أحسن‭ ‬استقبالك‭.‬