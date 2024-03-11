نفحات
أهلاً رمضان
يمر بنا رمضان شهر رمضان من كل عام فيستقبله المسلمون فى مشارق الارض ومغاربها بما هو أهله من الاحتفاء والاحتفال، وينتدب كبار الكتاب لتحبير المقالات فى بيان منافعه فى العقول والأبدان، وفوائده للقلوب والأرواح. فهذا الشهر الكريم هو مظهر الكتاب الذى هو منار الهداية ومطلع السعادة كما قال تعالى فإن شهر ينزل فيه كتاب يملأ العقول حكمة، والقلوب طهارة، ذا طلعة مباركة ومقدم كريم.
ومن مزايا هذا الشهر الكريم أنه الشهر الذى فتحت فيه مكة المكرمة، ذلك الفتح الذى علت به كلمة الإسلام فى البلاد العربية، وعلى أساسه قامت الفتوح الإسلامية فى الشرق والغرب. فقد جمع هذا الشهر بين ميزتين عظيمتين: أولاهما: أنه الزمن الذى أنزل فيه القرآن إلى السماء الدنيا جملة، أو ابتدئ فيه نزوله إلى الناس، ثم توارت آياته على حسب ما تقتضيه الحكمة.
وثانيهما: أنه كان مظهر الفتح استوثقت به عرى دولة الاسلام حتى مدت سلطانها العادل وسلمت الامم بشريعة مصلحة كل زمان ومكان.
وقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن يكون لهم من بين الشهور شهر يقضون بياض نهاره فى عبادة الصوم، واختار أن يكون شهر رمضان هو الشهر الذى تؤدى فيه هذه العبادة ذات الحكمة السامية والثواب الجليل.
ولعظم ما يترتب على الصيام من إصلاح النفوس وتهذيب الاخلاق ، جُعلت فريضته فى القواعد والأركان التى يقوم عليها الإسلام، فأهلاً رمضان أهلاً مهذب النفوس ومُطهر القلوب، أهلاً بالضيف الكريم، هنياً هنياً لمن أحسن استقبالك.