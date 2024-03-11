محللة سياسية: اقتحام رفح الفلسطينية عاجلا أو آجلا

أكدت الدكتورة تمارا حداد كاتبة وباحثة سياسية فلسطينية، أن استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة يقوض كل الجهود الدولية وعمل الوسطاء الذي يضغط في سياق تحقيق الهدنة المؤقتة.

ونوهت في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الاحتلال سيقتحم رفح الفلسطينية عاجلا أو آجلا، لكنه يريد دخول النقطة المناسبة في الوقت المناسب للقضاء على كتائب المقاومة الفلسطينية.

وأضافت "تمارا"، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كان يأمل تحقيق الهدنة المؤقتة في شهر رمضان، حتى يعيش المواطن الفلسطيني في غزة بأمن وأمان، لكن هذه الجهود لم تتحقق على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن الاحتلال يريد إطالة الحرب بشكل متعمد حتى يحقق الأهداف التي يشير إليها، رغم أن هذا الأمر في حاجة إلى وقت طويل، ونتنياهو أشار إلى أن الحرب قد تستمر لمدة عشرين إلى أن تتحقق الأهداف.