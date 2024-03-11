ندوة دينية لشباب الشرقية عن منزلة الشهداء عند ربهم ومكانتهم فى الإسلام

تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، ظهر غدا الثلاثاء، بالإشتراك مع لجنة الدعوة الإسلامية بمؤسسة الأزهر الشريف؛ ندوة دينية عنو«منزلة الشهداء عند ربهم ومكانتهم فى الإسلام».

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن فاعليات الندوة سيتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وصفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وكذلك صفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشار إلى أن المحاضر سيكون الدكتور عاطف محمد شومان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وتقديم الدكتور أحمد عطية عبدالهادى يعد عضو نادى القيادات الشبابية وتأهيل الكوادر بإدارة التعليم المدني، وإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

ولفت إلى أن عناصر الندوة ستدور حول: من هو الشهيد، منزلة الشهداء في الإسلام، أنواع الشهداء، نماذج من قصص الشهداء في الإسلام، واجب المجتمع تجاه الشهداء وأسرهم.