الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز بني سويف الجديدة يضع حجر الأساس لمدرسة صلاح الدين الدولية

المهندس أحمد عبد
المهندس أحمد عبد الجابر والدكتور على جمعة

قام المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والدكتور على جمعة، مفتي جمهورية مصر العربية الأسبق، بوضع حجر الأساس لمدرسة صلاح الدين الدولية بالحي السكني الخامس بمدينة بنى سويف الجديدة، وذلك بحضور المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، ومجلس إدارة المدرسة، وذلك عقب احتفالية أقيمت بمناسبة وضع حجر الأساس.

وألقى الدكتور على جمعة، كلمة عبر خلالها عن سعادته بتلك المناسبة، متمنياً التوفيق للقائمين على مشروع المدرسة، وأن تسهم في رفع المستوى التعليمي بالمدينة.

ومن جانبه، رحب المهندس أحمد عبد الجابر، بالحضور، مهنئا الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، في كلمة موجزة عن سعادته بحضور تلك الاحتفالية والخاصة ببدء تشييد ذلك الصرح العلمي بالمدينة، ولا سيما أن نهضة التعليم تُسهم بشكل فعال في نهضة الأمم، وهو ركيزة أساسية للتقدم والازدهار.

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