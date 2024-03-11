كلام فى الصيام
فقه التهيؤ
الاستعداد النفسى والبدنى للجد والاجتهاد فى رمضان، هو علامة الصدق وبداية النجاح، قال تعالى: «ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين» (سورة التوبة: 41).
والتهيؤ للطاعة فى رمضان يتطلب الجدية لصلاة الجماعة التى لابد أن يسبقها بإحسان وضوء، وتجديد نية لتحصيل أمبر قدر من الحسنات، وحسن تلبية ومسارعة لنداء الحق، وكذلك التشوق لتلاوة القرآن وسماعه، والتلذذ بمناجاة الحق بخالص الدعاء، وإحياء سنن الأذكار صباحا ومساء وكثرة السعى للمساجد. ومن معالم فقه التهيؤ لنجاح مشروع رمضان أهمية الإقلال من الطعام كطريق نحو لياقة بدنية وإيمانية لقول النبى ﷺ: «جوعوا تصحوا». فالشبع مدعاة لقتل البدن، وقسوة القلب ومدعاة للتكايل والتخاذل عن أداء الفريضة، فما بالنا بالنافلة؟! قال تعالى: «يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» (الأعراف: 31)، وكذلك الإقلال من النوم، واغتنام الأوقات الفاضلة. إن تهيئة القلب لثقافة الإنجاز فى رمضان لهو أمر جاد ومهم يحتاج إلى مجاهدة ومثابرة وإلى ترتيب المواعيد وإىجاد صيغة ملائمة تجمع بين القيام بحق الله تعالى وحق النفس وحق الأهل، قال تعالى: «والذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين» (سورة العنكبوت: 69).