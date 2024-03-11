كلام‭ ‬فى‭ ‬الصيام

الاستعداد‭ ‬النفسى‭ ‬والبدنى‭ ‬للجد‭ ‬والاجتهاد‭ ‬فى‭ ‬رمضان،‭ ‬هو‭ ‬علامة‭ ‬الصدق‭ ‬وبداية‭ ‬النجاح،‭ ‬قال‭ ‬تعالى‭: ‬‮«‬ولو‭ ‬أرادوا‭ ‬الخروج‭ ‬لأعدوا‭ ‬له‭ ‬عدة‭ ‬ولكن‭ ‬كره‭ ‬الله‭ ‬انبعاثهم‭ ‬فثبطهم‭ ‬وقيل‭ ‬اقعدوا‭ ‬مع‭ ‬القاعدين‮»‬‭ (‬سورة‭ ‬التوبة‭: ‬41‭).‬

والتهيؤ‭ ‬للطاعة‭ ‬فى‭ ‬رمضان‭ ‬يتطلب‭ ‬الجدية‭ ‬لصلاة‭ ‬الجماعة‭ ‬التى‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يسبقها‭ ‬بإحسان‭ ‬وضوء،‭ ‬وتجديد‭ ‬نية‭ ‬لتحصيل‭ ‬أمبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الحسنات،‭ ‬وحسن‭ ‬تلبية‭ ‬ومسارعة‭ ‬لنداء‭ ‬الحق،‭ ‬وكذلك‭ ‬التشوق‭ ‬لتلاوة‭ ‬القرآن‭ ‬وسماعه،‭ ‬والتلذذ‭ ‬بمناجاة‭ ‬الحق‭ ‬بخالص‭ ‬الدعاء،‭ ‬وإحياء‭ ‬سنن‭ ‬الأذكار‭ ‬صباحا‭ ‬ومساء‭ ‬وكثرة‭ ‬السعى‭ ‬للمساجد‭. ‬ومن‭ ‬معالم‭ ‬فقه‭ ‬التهيؤ‭ ‬لنجاح‭ ‬مشروع‭ ‬رمضان‭ ‬أهمية‭ ‬الإقلال‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬كطريق‭ ‬نحو‭ ‬لياقة‭ ‬بدنية‭ ‬وإيمانية‭ ‬لقول‭ ‬النبى‭ ‬ﷺ‭: ‬‮«‬جوعوا‭ ‬تصحوا‮»‬‭. ‬فالشبع‭ ‬مدعاة‭ ‬لقتل‭ ‬البدن،‭ ‬وقسوة‭ ‬القلب‭ ‬ومدعاة‭ ‬للتكايل‭ ‬والتخاذل‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬الفريضة،‭ ‬فما‭ ‬بالنا‭ ‬بالنافلة؟‭! ‬قال‭ ‬تعالى‭: ‬‮«‬يابنى‭ ‬آدم‭ ‬خذوا‭ ‬زينتكم‭ ‬عند‭ ‬كل‭ ‬مسجد‭ ‬وكلوا‭ ‬واشربوا‭ ‬ولا‭ ‬تسرفوا‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يحب‭ ‬المسرفين‮»‬‭ (‬الأعراف‭: ‬31‭)‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬الإقلال‭ ‬من‭ ‬النوم،‭ ‬واغتنام‭ ‬الأوقات‭ ‬الفاضلة‭. ‬إن‭ ‬تهيئة‭ ‬القلب‭ ‬لثقافة‭ ‬الإنجاز‭ ‬فى‭ ‬رمضان‭ ‬لهو‭ ‬أمر‭ ‬جاد‭ ‬ومهم‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مجاهدة‭ ‬ومثابرة‭ ‬وإلى‭ ‬ترتيب‭ ‬المواعيد‭ ‬وإىجاد‭ ‬صيغة‭ ‬ملائمة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬القيام‭ ‬بحق‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬وحق‭ ‬النفس‭ ‬وحق‭ ‬الأهل،‭ ‬قال‭ ‬تعالى‭: ‬‮«‬والذين‭ ‬جاهدوا‭ ‬فينا‭ ‬لتهدينهم‭ ‬سبلنا‭ ‬وإن‭ ‬الله‭ ‬لمع‭ ‬المحسنين‮»‬‭ (‬سورة‭ ‬العنكبوت‭: ‬69‭).‬