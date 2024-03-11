بريطانيا تتلقى بلاغًا عن واقعة جنوب غربي الصليف باليمن

كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تلقيها بلاغًا عن واقعة على بعد 71 ميلًا بحريًا جنوب غربي الصليف باليمن، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

بيان من عمليات التجارة البحرية البريطانية:

في وقت سابق، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن السفينة التجارية المستهدفة جنوب غربي عدن لم تعد تحت السيطرة بعد مغادرة أفراد طاقمها.

ووفقًا لوسائل إعلام، قال مالك السفينة إنه فقد الاتصال بـ23 شخصًا من طاقمها وحراسها، عقب استهداف سفينة قبالة سواحل اليمن بصاروخ على بعد 50 ميلًا بحريًا واشتعال النيران فيها.

وكانت أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إصابة سفينة تجارية بصاروخ جنوب غرب عدن باليمن وإلحاق أضرار بها.

وقالت وسائل أجنبية، إن الاستهداف أسفر عنه فقدان 3 من بحارة سفينة الشحن المستهدفة في باب المندب وإصابة 4 بحروق.

قالت وسائل إعلام أجنبية إن عمليات إنقاذ تجري بعد تعرض سفينة لهجوم جنوب غرب عدن وجزء من الطاقم على قوارب نجاة.

وقالت رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وحرب التجويع تتواصل ضد قطاع غزة، وهي أكثر ما تكون قتلًا وتجويعًا وتشريدًا وقهرًا، تحصد مئات الأرواح يوميا معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف اشتية في كلمة بمستهل اجتماع حكومته أن الجريمة الإسرائيلية تتكشف يوميًا بمزيد من الصور الفظيعة لما يرتكبه جنود الاحتلال، وتشتد وطأة التجويع الذي لا يعالَج فقط بإسقاط الوجبات، بعضها يسقط في البحر، والآخر يسفر عن مقتل الجوعى بسبب أخطاء في الإنزال.