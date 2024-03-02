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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عمليات التجارة البحرية البريطانية: هجوم استهدف سفينة غربي المخا باليمن

سفينة
سفينة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقينا تقريرا عن هجوم استهدف سفينة على بعد 15 ميلا بحريا غربي المخا باليمن .

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

على جانب آخر، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:20 من بعد ظهر‎ ‎يوم السبت 02-03-2024 ‏مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كما أطلقت المقاومة الإسلامية قبل ساعات، صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.

وقال الإعلام العبري: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي في "هار دوف"(مزارع شبعا اللبنانية المحتلة).

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