عمليات التجارة البحرية البريطانية: هجوم استهدف سفينة غربي المخا باليمن
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقينا تقريرا عن هجوم استهدف سفينة على بعد 15 ميلا بحريا غربي المخا باليمن .
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
على جانب آخر، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:20 من بعد ظهر يوم السبت 02-03-2024 مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
كما أطلقت المقاومة الإسلامية قبل ساعات، صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.
وقال الإعلام العبري: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي في "هار دوف"(مزارع شبعا اللبنانية المحتلة).