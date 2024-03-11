جامعة المنصورة تحصد المراكز الأولي في مسابقة " معا لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة

فاز أبناء جامعة المنصورة من ذوي الهمم في مسابقة " معاً لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام " بالثلاث مراكز الأولى ، حيث فاز بالمركز الأول الطالب توني ناجي مجدي الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، بينما فازت بالمركز الثاني سعاد سمير أحمد - باحثة الماجستير بكلية التربية، و فازت بالمركز الثالث زينب صبري عبد الحليم - باحثة الدكتوراة بكلية الأداب .

كما تأهل للفوز ضمن العشرة الأوائل كأفضل تقارير بحثية جنات معوض عبد الخبير باحثة الدكتوراة بكلية الآداب ، الطالب محمود هشام فرج الفرقة الرابعة كلية الحقوق .

و من جانبه تقدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بخالص التهنئة و التقدير للطلاب الفائزين فى المسابقة و الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحاً كبيرًا فى المسابقة تحت إشراف الأستاذة الدكتور نيڤين عبد الخالق - مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة و استشاري الدمج بالمشروع و مدرب الفريق.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحرص على الإهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم و توجيهات سيادته المستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم و تدريبهم و دمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات، و في إطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية و الإبتكار في الإدارة العامة و الذي يقوم بتنفيذه المعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" نيابة عن الحكومة الألمانية، و بالشراكة مع وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات و وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية .