الإثنين 11 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

جامعة المنصورة تحصد المراكز الأولي في مسابقة " معا لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز أبناء جامعة المنصورة من ذوي الهمم في مسابقة " معاً لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام " بالثلاث مراكز الأولى ، حيث فاز بالمركز الأول الطالب  توني ناجي مجدي  الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، بينما فازت بالمركز الثاني سعاد سمير أحمد - باحثة الماجستير بكلية التربية، و فازت بالمركز الثالث  زينب صبري عبد الحليم - باحثة الدكتوراة بكلية الأداب .

كما تأهل للفوز ضمن العشرة الأوائل كأفضل تقارير بحثية جنات معوض عبد الخبير  باحثة الدكتوراة بكلية الآداب ، الطالب محمود هشام فرج الفرقة الرابعة كلية الحقوق .
و من جانبه تقدم  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة  المنصورة بخالص التهنئة و التقدير للطلاب الفائزين فى المسابقة و الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحاً كبيرًا  فى المسابقة تحت إشراف الأستاذة الدكتور نيڤين عبد الخالق - مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة و استشاري الدمج بالمشروع و مدرب الفريق. 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بالحرص على الإهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم و توجيهات سيادته المستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم و تدريبهم و دمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات، و في إطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية و الإبتكار في الإدارة العامة و الذي يقوم بتنفيذه المعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" نيابة عن الحكومة الألمانية،  و بالشراكة مع وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات و وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية . 

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