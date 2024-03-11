حملات للنظافة العامة وتمهيد الطرق بمركز سنورس في الفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، بتنفيذ حملات النظافة العامة، وتمهيد الطرق والشوارع تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف حملات التطوير والتجميل بالطرق والشوارع حفاظا على المظهر الحضارى والجمالي لطريق بحيرة قارون السياحي.

إستمرار حملات النظافة العامة والتجميل بقرى مركز سنورس

وفي نفس السياق تابع رئيس مركز ومدينة سنورس اعمال التطوير والتجميل بالطريق السياحى لبحيرة قارون بنطاق قرى منشأة طنطاوى والسعيدية، حيث نفذت الوحدات المحلية أعمال تطوير وتجميل الممشى السياحي على شاطئ بحيرة قارون من خلال طلاء أعمدة الإنارة بألوان العلم المصري، وكذلك أعمال التشجير وطلاء البلدورات على جانبي الطريق، بالإضافة إلى قيام قسم التشجير وتحسين البيئة بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية السعيدية، بتنفيذ حملة لتشجير الطريق السياحي وتم خلالها غرس الأشجار الجديدة بالممشى السياحي، وكذلك ري الأشجار التى تمت زراعتها خلال الفترة الماضية.

ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية بالقرى على جانبي الطريق السياحي، بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير والتجميل، والمتابعة الميدانية للطرق ورفع كفاءتها بصفة مستمرة حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى بقرى المركز، كما تفقد رئيس المركز أعمال رفع كفاءة كورنيش البحيرة وتركيب البلدورات بالأرصفة، وأعمال الإنارة، بطول الطريق على الساحل الجنوبي لشاطئ بحيرة قارون حتى مدخل الطريق السياحي على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، موجها بسرعة إنهاء جميع الأعمال، وكذا متابعة أعمال الإنارة أولاً بأول، وصيانة كورنيش البحيرة حتى يكون بالمظهر اللائق أمام زوار المحافظة.

وفي سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وبالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية مطرطارس بتنفيذ حملة مكبرة لأعمال النظافة والتجميل، على جانبي طريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز، تم خلالها رفع المخلفات، بالإضافة إلى غرس الأشجار ورش جانبي الطريق، وتهذيب الحدائق وسط الطريق لتفادي حجب الرؤية عن قائدي السيارات، وفي إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الطريق الصحراوي كونه المدخل الرئيسي للمحافظة.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات تمكنت من رفع 310 طن من القمامة والمخلفات من الطرق والشوارع ونقلها إلى المدافن الصحية المخصصة لتجميع القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى إستكمال أعمال تمهيد وتسوية الطرق الترابية والشوارع بقريتي السعيدية ومطرطارس، موجها باستمرار تنفيذ حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات لفتح الطرق والشوارع أمام المواطنين والسيارات لتفادي الزحام خلال أيام شهر رمضان المبارك.