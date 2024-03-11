مرصد الأزهر: الكونغو الأكثر استهدافًا من قبل التنظيمات الإرهابية خلال فبراير

في قراءته للأوضاع الأمنية بوسط إفريقيا..

رصد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على مدار شهر فبراير 2024 أنشطة التنظيمات الإرهابية في منطقة وسط إفريقيا، حيث بلغ عدد العمليات الإرهابية التي شنتها تلك التنظيمات (5) عمليات، أسفرت عن سقوط (36) شخصًا، وإصابة (3) آخرين.

وقال مرصد الأزهر، إن شهر فبراير هذا العام سجل ارتفاعًا في عدد العمليات الإرهابية بهذه المنطقة مقارنة بعددها خلال شهر يناير بمعدل (40 %)؛ والذي بدوره أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا بمعدل (75 %)، إذ بلغ عدد العمليات التي شنتها التنظيمات الإرهابية في وسط القارة خلال شهر يناير (3) عمليات إرهابية، أسفرت عن سقوط (9) ضحايا دون وقوع إصابات.

العمليات الإرهابية تتمركز في الكونغو الديمقراطية

وبين أن من المفارقات أن العمليات الخمس التي شنتها التنظيمات الإرهابية في وسط القارة خلال شهر فبراير 2024 تمركزت جميعها في الكونغو الديمقراطية على يد متمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة" الموالية لتنظيم "د.ا.عش" الإرهابي. ويرى مرصد الأزهر أن تنظيم "د.ا.عش" من خلال فرعه في وسط إفريقيا وسع من عملياته بشكل ملموس في هذا الشهر بعد استغلاله وجود ملاذات آمنة، في المقابل لم تكن قوة التدخل التي تقودها قوات التحالف الجنوب الإفريقي للتنمية "سادك" التي حلّت محل قوات تحالف شرق إفريقيا "إياك" على ما يبدو، بالشكل الجيد ولا تمتلك العتاد المناسب للمواجهة.

وتابع: وكانت الكاميرون الأكثر هدوءًا واستقرارًا في هذا الشهر؛ حيث لم تسقط فيها ضحايا نتيجة عمليات إرهابية. إذ جاءت العمليات العسكرية للجيش الكاميروني ضد مسلحي "تحالف القوات الديمقراطية" من بين العوامل المسّاهمة في تراجع النشاط الإرهابي.

أما من حيث جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية في منطقة وسط إفريقيا، أوضح مرصد الأزهر، أنه بلغ عدد القتلى من العناصر الإرهابية خلال شهر فبراير (8) من مسلحي جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، على يد الجيش الكاميروني.

وذكر أنه لم يختلف عدد القتلى من العناصر الإرهابية في منطقة وسط إفريقيا على مدار شهر يناير 2024 كثيرًا عن عددهم في فبراير من العام ذاته، حيث بلغ عددهم في يناير (9) بفارق قتيل واحد بنسبة (11.1 %)، حيث استهدفت قوات الجيش الكونغولي معاقل حركة "القوات الديمقراطية المتحالفة" ما أدى إلى تحييد هؤلاء الإرهابيين.

ويؤكد مرصد الأزهر أن غياب الأمن لا يزال يُذكي جذوة التطرف في ربوع القارة الإفريقية، ويتيح الفرصة للتنظيمات الإرهابية في شن مزيد من الهجمات في ظل تراجع قدرات مكافحة الإرهاب، محذرًا من زيادتها إذا استمر الأمر كما هو عليه.

ويشدد المرصد على ضرورة تعزيز القوات الحكومية لقدراتها من أجل التعامل مع التحديات الأمنية التي فرضها الإرهاب خاصة بعد انسحاب القوات الدولية المساعدة، وكذلك أهمية تنسيق الجهود الأمنية على مستوى الحدود لمنع تسلّل العناصر الإرهابية.