مرصد الأزهر ينشر حصيلة الهجمات الإرهابية في باكستان لشهر فبراير

نشر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، مؤشر الهجمات الإرهابية في باكستان لشهر فبراير 2024، موضحًا وقوع معظم الهجمات في إقليم بلوشستان، إلى جانب سلسلة من الهجمات العنيفة استهدفت مناطق مختلفة في البلاد، وقد بلغت إجمالي هذه الهجمات 32 هجومًا استهدف خلالها نقاط تفتيش للشرطة ومعسكرات للجيش ومقرات اللجان الانتخابية ونقاط الاقتراع في عدة مناطق هي: بولان، ماخ، كويتا، قلات، سبى، خاران، نوشكى، ديرا اسماعيل خان، ديربور، جمرود وديرا مراد جمالى.

وبناء على متابعات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف فإن المسؤول عن معظم هذه الهجمات الإرهابية كل من: جيش تحرير البلوتش، جماعة السند الانفصالية وحركة طالبان باكستان.

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 42 من أفراد الجيش والشرطة الباكستانية؛ بينما أُصيب 16 آخرون بجروح بالغة.

أما عن الخسائر في صفوف المدنيين فقد قُتل ما يقرب من 104 مدنيًا، بينما أٌصيب 82 آخرون.

من جانبها، شنت أجهزة الأمن الباكستانية حملة مداهمات واسعة شملت العديد من المناطق بحثًا عن الإرهابيين، وقد أسفرت المواجهات الأمنية مع العناصر الإرهابية عن مقتل 59 إرهابيًا واعتقال ما يقرب من 11 آخرين.

ووفق الإحصائية الصادرة عن مرصد الأزهر، فإن ما تم رصده خلال شهر فبراير يشير إلى ضرورة تكثيف العمليات الاستخباراتية؛ لتجنب وقوع مزيد من الضحايا في صفوف الجيش والشرطة والمدنيين.