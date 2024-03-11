ندوات توعوية وتثقيفية لطلاب مدارس المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة المرأة والأمومة والطفولة ، في تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية ، وذلك بهدف رفع الوعي الفكري والصحي لدى الطلاب .

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بتفعيل الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وحدة حماية الطفل، من جانبها ، استعرضت فاطمة الزهراء على مدير إدارة الأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة ، جهود وحدة حماية الطفل على مدار الفترة الماضية ، مشيرة ، إلى أنه تم تنفيذ عدد من حملات التوعية والندوات والأنشطة التعريفية المختلفة ، حيث تم تنظيم ندوة بعنوان " الإبتزاز الإلكتروني " بمدرسة محمد وحيد حبشي مصلحي الثانوية بنات الجديدة بالمنيا.

وعقد ندوة تثقيفية توعوية بمدرسة الثانوية بنات بعنوان "التغذية العلاجية السليمة"، وكذلك تم تنفيذ ندوة عن مفهوم المواطنة و الإنتماء و قبول الآخر بالتعاون مع منطقة المنيا الأزهرية ، مؤكدة أن هذه الندوات جاءت بمشاركة نخبة من المتخصصين ، من أساتذة التربية و القانون و استشارى التغذية ، و رجال الدين ، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية لرفع الوعى لدى الطلاب ، بإعتبار أن مرحلة المراهقة و الشباب هى الفئة المستهدفة ، لبناء جيل واع يسعى نحو تنمية المجتمع .