الإثنين 11 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ندوات توعوية وتثقيفية لطلاب مدارس المنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة المرأة والأمومة والطفولة ، في تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية ، وذلك بهدف رفع الوعي الفكري والصحي لدى الطلاب .

 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بتفعيل الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وحدة حماية الطفل، من جانبها  ، استعرضت فاطمة الزهراء على مدير إدارة الأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة ، جهود وحدة حماية الطفل على مدار الفترة الماضية ، مشيرة ، إلى أنه تم تنفيذ عدد من حملات التوعية والندوات والأنشطة التعريفية المختلفة ، حيث تم تنظيم ندوة بعنوان " الإبتزاز الإلكتروني " بمدرسة محمد وحيد حبشي مصلحي الثانوية بنات الجديدة بالمنيا.

 

 وعقد ندوة تثقيفية توعوية بمدرسة الثانوية بنات بعنوان "التغذية العلاجية السليمة"، وكذلك تم تنفيذ ندوة عن مفهوم المواطنة و الإنتماء و قبول الآخر بالتعاون مع منطقة المنيا الأزهرية ، مؤكدة أن هذه الندوات جاءت بمشاركة نخبة من المتخصصين ، من أساتذة التربية و القانون و استشارى التغذية ، و رجال الدين  ، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية لرفع الوعى لدى الطلاب ، بإعتبار أن مرحلة المراهقة و الشباب هى الفئة المستهدفة ، لبناء جيل واع يسعى نحو تنمية المجتمع .

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