ورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة بمدارس الشرقية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

نفت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، حملات توعية بمدارس قرى «حياة كريمة» بمركزي الحسينية ومنشأة أبو عمر، وذلك في إطار سياسة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق الأمن المائي المستدام، وايمانا بأهمية توعية النشء بأهمية المياه و ترشيد استهلاكها.

وتضمنت الحملات تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال من: «أرسم ولون، ومسرح العرائس، ولعبة الكروت» بجانب عرض فيديوهات توعوية، وعمل مسابقات ثقافية، حيث تم ربط مفاهيم التوعية بالأنشطة التفاعلية لترسيخ الصورة الذهنية عن أهمية المياه والترشيد بطرق ترفيهية، وإدخال البهجة على الأطفال.

وتم عمل ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة بمعهد الحسينية للبنين، تضمنت الندوات على شرح مفصل لفاعليات وأنشطة الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار «نقطة مياة تساوي حياة»، والتوعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وضرورة المحافظة عليها.

كما تم تدريب الطلاب والطالبات على كيفية إصلاح صنابير المياه، وإصلاح التسريبات لجميع الأدوات الصحية، وحثهم على تصليح وصيانة الأدوات الصحية،وذلك للحد من المياه المهدرة، بجانب شرح جزء نظري عن عدد المحطات و مراحل تنقية مياه الشرب.

وقال المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن ترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى الأطفال يعد عاملا مهما للتأثير، فهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية، وهذه مسئولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه.