شهر رمضان .. مسرح 23 يوليو بالمحلة يحتفل بليلة استطلاع الهلال

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بليلة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، حيث نظم مسرح 23 يوليو بالمحلة حفلا فنيا للاحتفال بالشهر الكريم، ضمن برامج وزارة الثقافة، وسط حضور غفير من أهالي الغربية.

بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف للسلام الوطني، فيما أذاعت الإذاعة الداخلية للمسرح احتفال دار الإفتاء لإعلان رؤية هلال شهر رمضان، تلاه غناء عدد من التواشيح والأدعية الدينية، بجانب عدد من الفقرات الفنية والترفيهية، وتابع الحاضرون عرضا للتنورة ومسرحا للعرائس، فيما شارك الأطفال المتواجدون بصحة أسرهم في فقرة فنية بمصاحبة الشخصيات الكرتونية.

هذا وشهدت الاحتفالية تقديم فرقة المواهب الشابة لميدلي لأشهر أغنيات الشهر الفضيل، حيث تغنت الفرقة الموسيقية بأغاني مرحب شهر الصوم، أهلا رمضان، رمضان في مصر حاجة تانية، وأوبريت الليلة الكبيرة تخللتها سكتشات عن مظاهر احتفالات المصريين بشهر رمضان.

يذكر أن مسرح 23 يوليو بالمحلة يستعد تحت إشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، لتقديم ليالي رمضان الثقافية والفنية، بداية من يوم 10 رمضان، الموافق الأربعاء 20 مارس.

الحفاظ على التراث الثقافي في نقاشات ثقافة بهاء الدين بأسيوط

من ناحية أخرى، يواصل قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط تقديم فعالياته الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

وفي السياق نفذ القصر عددا من الأنشطة منها محاضرة بعنوان "الفن التشكيلي بين الماضي والحاضر" تحدثت خلالها الفنانة هند محمد عن مدارس الفن التشكيلي، أعقبها لقاء للتعريف بقواعد التصوير الفوتوغرافي للفنانة ميادة شيريت، بالإضافة إلى ورشة حكي عن مفهوم التراث وأنواعه قدمتها هبه عبود.

من ناحيته قدم الأديب عاطف العزازي، لقاء أوضح خلاله قواعد كتابة القصة والقصة القصيرة، بجانب فقرة اكتشاف بعض المواهب في مجالي الشعر والإلقاء.

كما تخلل الفعاليات مجموعة من الورش الفنية والمشغولات اليدوية منها تعليم التطريز، فن التلي، أساسيات الخياطة باستخدام الباترون، وورشة عمل فانوس رمضان بالكروشيه، وأخرى لعمل زينة بالخيش وقماش الخيامية، وتصميم لوحات عن مظاهر استقبال الشهر الفضيل.

أقيمت الفعاليات بعدد من المدارس منها 30 يونيو التجريبية الابتدائية المشتركة، الإيمان الابتدائية المشتركة للدمج بالوليدية، والنهضة الإعدادية للبنات.

واستمرارا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، شهد القصر ورشة حكي لمناقشة كتاب بعنوان "كيف نحافظ على التراث الثقافي"، أعقبها ورشة فنية لتصميم موتيفات رمضانية بخامات معاد تدويرها.

كما نفذ القصر ورشة لتعليم أساسيات الرسم لذوي الاحتياجات الخاصة، وأخرى للتدريب على الفنون الشعبية، فيما تواصلت فعاليات كل من ورشة تعليم أساسيات الخط العربي، وورشة عمل مشغولات يدوية بالخرز والتي تم خلالها تدريب الأطفال على تصميم فوانيس بألوان وأحجام متنوعة.