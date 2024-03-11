حملات صيانة لأعمدة الإنارة بالصالحية الجديدة

تابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أعمال صيانة أعمدة الإنارة في شوارع المدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان سلامتهم.

وتحقق رئيس الجهاز من جودة الأعمال التي تقوم بها شركة الصيانة المتخصصة المكلفة بصيانة وتركيب أنظمة الإنارة في المدينة، مؤكدا أهمية الاستمرار في تحسين البنية التحتية للإنارة، لتحقيق بيئة مضيئة وآمنة للمواطنين.

و أشار خالد شاهين إلى أن الجهاز يعمل بشكل دؤوب على تطوير مختلف الجوانب الحيوية والبنية التحتية في المدينة الجديدة، وأن الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة تأتي ضمن الجهود الرامية لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودة الحياة للسكان.

ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق الاهتمام المستمر بمتطلبات المدينة، حيث يعكس التفاعل الفعّال بين الجهاز والشركات المعنية تحقيق التنمية المستدامة، ورفاهية المجتمع المحلي.