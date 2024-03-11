"خالد نور وولده نور خالد".. مواعيد وقنوات عرض المسلسل

يبحث الجمهور عن مواعيد وقنوات عرض مسلسل خالد نور وولده نور خالد، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني الحالي ٢٠٢٤.

ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من مسلسل خالد نور وولده نور خالد، الذي ينتمي لنوعية الاعمال ذات الـ 15 حلقة، عبر قناة mbc مصر، وقناة MBC مصر 2، ومنصة شاهد الرقمية، خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

ويشار إلى أن يتناول العمل الخلافات الزوجية في إطار كوميدي، وتدور أحداث مسلسل خالد نور وولده نور خالد حول صدفة جمعت أب وابنه مع اختلاف كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية لم يعلم أحد ماذا تعنى، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه في إصلاح ذلك، وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد، بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، تأليف كريم سامي و إخراج محمد أمين.