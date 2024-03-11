تدشين كيان «سواعد شباب مصر» بالشرقية

شارك الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، في حفل تدشين كيان «سواعد شباب مصر»، والذي بدأ بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة قرآنية من كتاب الله للقارئ محمد الرفاعي، وتم عرض فيديو تعريفي للكيان «هدف، ورؤية، ورسالة» أعقبه كلمة كريم السيسي، مؤسس كيان سواعد شباب مصر، والمهندس أحمد سعيد منسق الكيان بالمحافظة.

وقال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه انطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء، وتعزيزاً لمفهوم المشاركة الشبابية ودورها في تعظيم تواجد الشباب المصري في الساحة المحلية، وأهمية التدريب الأكاديمي للشباب في ضوء الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة في مواجهة الفقر وتحقيق المساواة وتوفير مستوطنات آمنة، وتنفيذاً لتوجيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تم دعم كيان سواعد شباب مصر.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تأكيدًا على مشاركة الشباب الفعالة، ودمجهم في أنشطة مديرية الشباب والرياضة، وتفعيل مبادراتهم المجتمعية في هذا المجال، وخلق قيادات شبابية مجتمعية وطبيعية قادرة على قيادة المستقبل.

وأكد دكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، أهمية دعم الكيانات الشبابية ودورها البالغ في التطوير والتنمية والإبداع في التنفيذ، خاصة وأن مديرية الشباب والرياضة بالشرقية تحقق دائما الريادة في تنفيذ المشروعات واقتراح الأفكار المثمرة.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، والسيد خليل معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب، والدكتور عمر حجازي معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة، وتحت رعاية وإشراف الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، وفي الختام تم عرض فيديو بالإنجازات في الفترة السابقة، وتم التقاط صورة تذكارية لكل أعضاء الكيان والحاضرين.

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