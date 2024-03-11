طقس الاسكندرية اول ايام رمضان .. سماء صافية وارتفاع درجات الحرارة

شهدت محافظة الاسكندرية والسواحل الشمالية الغربية صباح اليوم الاثنين اول ايام شهر رمضان المبارك سطوع الشمس وسادت أجواء شتوية مائلة للاعتدال نهارا والبرودة خلال ساعات المساء، دون وجود أي فرص لسقوط الأمطار. وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

سجلت محافظة الإسكندرية ، ارتفاعا طفيفا بمقدار درجتين في درجات الحرارة حيث تراوحت بين 22 درجة مئوية للعظمى و12 درجة مئوية للصغرى، مع رياح نشطة نسبيا بلغت سرعتها 30 كم/الساعة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة تاثرنا بمتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فترة النهار تشهد خلال الفترة الحالية دفئا بشكل كبير، وبرودة شديدة ليلا، خاصة في المدن الجديدة والمدن المفتوحة، بسبب كتل هوائية قادمة من الصحراء.

اشارت الدكتورة غاانم ان عتبارا من اليوم الاثنين ستبدأ ارتفاعات تدريجية في قيم الحرارة، حيث سيبدأ اليوم تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية التي ستؤثر في معظم ، يبدأ تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس،