الإحصاء: 17.8 % ارتفاعًا فى عجز الميزان التجاري خلال ديسمبر

اكد اكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 3.03 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضى 2023 مقابل 2.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪. اليوم الاثنين ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 3.03 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضى 2023 مقابل 2.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪.

انخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 23.0 ٪ حيث بلغـت 3.48 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023 مقابل 4.52 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفــاض قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها: (أسمدة بنسبة 48.8٪ ، منتجات البترول بنسبة 46.8 ٪، الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 88.1 % لدائن بأشكالها الاوليه بنسبة 35.5٪).



بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( ملابس جاهزة بنسبة 24.9%، فواكه طازجه بنسبة 3.6 % ، بترول خام بنسبة 60.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 5.0% ).

وأشار الجهاز الى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 8.2 ٪ حيث بلغت 6.51 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023 مقابل 7.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمــة واردات بعض السلع وأهمها: (مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبة 8.2 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 17.2%، فول صويا بنسبه 14.7%، خشب ومصنوعاته بنسبة 40.5%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: ( منتجات البترول بنسبة 24.7%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 80.2 %، أدويه ومحضرات صيدله بنسبة 5.8 %، قمح بنسبة 20.7٪ ).